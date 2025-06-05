Aydın\'da Kurban Bayramı\'nda Ücretsiz Toplu Taşıma

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı süresince 'sarı civciv' olarak bilinen halk otobüslerinin ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini ifade eden Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili Aydınlılar, 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediye otobüslerimiz ücretsiz olarak hizmetinizdedir. Sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar dilerim" ifadeleri yer aldı. Ayrıca vatandaşların 'sarı civciv'lerin hareket saatlerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri belirtildi. - AYDIN