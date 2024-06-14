Aydın'da Kurban Hazırlığı Yapan Vatandaşlar Bıçak Bileme Ustalarını Mesaiye Sürükledi

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurban hazırlıklarını yapan birçok vatandaş bıçak bileme işlemlerini son günlere bırakınca, bıçak bileme ustalarının da 'bayram' mesaisi yoğun geçmeye başladı. Siparişleri yetiştirmek için arefe günü gece saatlerine kadar çalışacaklarını belirten bıçak bileme ustası Tarık Avcu; "Son gün yoğunluğumuz var" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar olurken, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın'da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen birçok vatandaş işlerini son güne bırakınca bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı. Son gün yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden bıçak bileme ustası Tarık Avcu ise "Vatandaşlarımızın taleplerini yetiştirmek için arefe günü geç saatlere kadar çalışacağız" dedi.

Kurban hazırlığı yapılırken birçok vatandaşın bıçak bileme işleminin son günlere bıraktığını ifade eden Avcu; "Bu zamana kadar bıçak bileme işlerimizde çok yoğunluk yoktu. Sıkışmadan bileme işlemlerini yaptık ancak birçok vatandaş işini son güne bırakınca yoğunluğumuz arttı. Bileme işlemi son güne kalınca artan yoğunlukla beraber yetişmeyeceği için geri çevirdiğimiz müşterilerimiz bile oldu. Maalesef son güne kadar bekleme alışkanlığımız var. Şimdi de gelen siparişleri yetiştirmek için arefe günü gece saatlerine kadar çalışacağız" dedi. - AYDIN