Aydın'da Kurban Hazırlığı Yapan Vatandaşlar Bıçak Bileme Ustalarını Mesaiye Sürükledi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Kurban Hazırlığı Yapan Vatandaşlar Bıçak Bileme Ustalarını Mesaiye Sürükledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurban hazırlıklarını son günlere bırakan vatandaşlar, bıçak bileme ustalarının yoğun mesai yapmasına neden oldu. Bıçak bileme ustası Tarık Avcu, arefe günü gece saatlerine kadar çalışacaklarını belirtti. Vatandaşların son güne kadar beklemesi nedeniyle bileme işlemlerini yetiştiremeyen ustalar, bazı müşterileri geri çevirmek zorunda kaldı.

14.06.2024 16:14
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kurban hazırlıklarını yapan birçok vatandaş bıçak bileme işlemlerini son günlere bırakınca, bıçak bileme ustalarının da 'bayram' mesaisi yoğun geçmeye başladı. Siparişleri yetiştirmek için arefe günü gece saatlerine kadar çalışacaklarını belirten bıçak bileme ustası Tarık Avcu; "Son gün yoğunluğumuz var" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar olurken, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın'da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen birçok vatandaş işlerini son güne bırakınca bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı. Son gün yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden bıçak bileme ustası Tarık Avcu ise "Vatandaşlarımızın taleplerini yetiştirmek için arefe günü geç saatlere kadar çalışacağız" dedi.

Kurban hazırlığı yapılırken birçok vatandaşın bıçak bileme işleminin son günlere bıraktığını ifade eden Avcu; "Bu zamana kadar bıçak bileme işlerimizde çok yoğunluk yoktu. Sıkışmadan bileme işlemlerini yaptık ancak birçok vatandaş işini son güne bırakınca yoğunluğumuz arttı. Bileme işlemi son güne kalınca artan yoğunlukla beraber yetişmeyeceği için geri çevirdiğimiz müşterilerimiz bile oldu. Maalesef son güne kadar bekleme alışkanlığımız var. Şimdi de gelen siparişleri yetiştirmek için arefe günü gece saatlerine kadar çalışacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Kurban Hazırlığı Yapan Vatandaşlar Bıçak Bileme Ustalarını Mesaiye Sürükledi - Son Dakika

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