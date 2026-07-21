Aydın'da Meyve Sineği Tuzakları Dağıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da Meyve Sineği Tuzakları Dağıtıldı

Aydın\'da Meyve Sineği Tuzakları Dağıtıldı
21.07.2026 10:35
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Köşk'te üreticilere yüzde 50 hibeli sinek tuzakları verildi, kullanımı hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli tuzak dağıtıldı. Dağıtımın ardından üreticilere tuzakların doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Akçaköy Mahallesi'nde üreticilere yüzde 50 hibeli Akdeniz meyve sineği tuzakları teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut'un öncülüğünde gerçekleştirilen dağıtıma teknik personel ile Akçaköy Mahalle Muhtarı Vedat Kuruş da katıldı. Tuzak dağıtımının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilere, tuzakların doğru kullanımı, zararlıyla etkin mücadele yöntemleri ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca üreticilere, ihtiyaç duydukları her konuda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknik destek sağlanacağı ifade edildi.

Yetkililer, Akdeniz meyve sineğiyle zamanında ve doğru yöntemlerle mücadele edilmesinin ürün kayıplarının azaltılması ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, dağıtılan tuzakların üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aydın, Çevre, Yaşam, Yerel, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Meyve Sineği Tuzakları Dağıtıldı - Son Dakika

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