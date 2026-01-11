Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Nazilli\'ye modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Aydın Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Nazilli ilçesine modern bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırmaya hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, bölgedeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Merkezde sunulacak sağlık hizmetleriyle birlikte Nazilli ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığına erişiminin daha kolay ve nitelikli hale gelmesi amaçlanıyor. Modern tıbbi donanım ve güncel sağlık uygulamalarına uygun şekilde yapılandırılan merkezde deneyimli ve uzman sağlık personelinin görev yapacağı belirtildi. Çağdaş sağlık standartlarına uygun altyapısı ve nitelikli kadrosuyla planlanan merkez, çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak. - AYDIN