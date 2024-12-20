Aydın\'da Motosiklet Kazası: Üç Çocuk Yaralandı

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Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ikisi ağır üç çocuk yaralandı.

Kaza, Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Köyün üst tarafından aşağıdan doğru seyir halinde olan motosiklet, tali yola dönüş yapmak isteyen M.Ö (18) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan M.K. (13), R.G. (15) ve N.D. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.