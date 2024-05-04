Aydın'da öğrenciler orman temizliği etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Aydın'da öğrenciler orman temizliği etkinliği düzenledi

Aydın\'da öğrenciler orman temizliği etkinliği düzenledi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Karacasu Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 'Benim Ormanım Temiz' etkinliği kapsamında Dedebağ mevkiinde bulunan ormanlık alandaki çöpleri topladı. Etkinlikte öğrencilere ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

04.05.2024 17:06
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, orman yangınlarının önlenmesi ve çevrenin korunması adına Karacasu Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, 'Benim Ormanım Temiz' etkinliği kapsamında bir araya gelerek Dedebağ mevkiinde bulunan ormanlık alandaki çöpleri topladı.

Türkiye'de son yıllarda artan orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararın en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Karacasu'daki Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilere, ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı. 'Orman Benim, Çöp Atmam, Yangını Önlerim' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevrelerine duyarlılık kazanarak ormanların korunmasına katkıda bulundu.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararın en aza indirilmesi amacıyla 'Benim Ormanım Temiz' etkinliği kapsamında 'Orman Benim, Çöp Atmam, Yangını Önlerim' sloganıyla İlçemiz Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Karacasu Karacasu Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Dedebağ mevkiinde bulunan ormanlık alandaki çöpler toplandı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da öğrenciler orman temizliği etkinliği düzenledi - Son Dakika

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