Karacasu\'da Okul Servislerine Denetim

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, öğrenci taşımacılığı yapan okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Karacasu Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma Trafik Tim personellerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, okul taşıtları ve şoförlerinin yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu kontrol edildi. Denetim sırasında ekipler, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının teknik yeterlilikleri, güvenlik donanımları ve sürücü belgeleri gibi unsurları inceledi. Şoförlere, yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları ve öğrencilerin güvenliği konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirterek, hem öğrencilerin güvenliğini sağlamak hem de trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bu tür uygulamaların önemine vurgu yaptı. - AYDIN