Aydın\'da Okul Servislerine Denetim

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Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları hedefiyle Aydın'ın Karacasu ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilerin huzur ve güveni için Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen denetim çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimde servis şoförlerinin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, ambulanslara fermuar sistemi ile yol verilmesi, öğrencilerin araç içerisinde emniyet kemeri kullanması konularında servis sürücülerine bilgilendirme yapıldı. Ayrıca servis araçlarında belge kontrolleri gerçekleştirildi. - AYDIN