Aydın'da öküzler ve kara saban teknolojiye meydan okuyor - Son Dakika
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Aydın'da öküzler ve kara saban teknolojiye meydan okuyor

31.03.2022 14:58
Aydın'da öküzler ve kara saban teknolojiye meydan okuyor

Türkiye'de en fazla incir, kestane ve zeytin üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında gelen Aydın'ın verimli dağlarında öküzler halen değerini yitirmedi.

Türkiye'de en fazla incir, kestane ve zeytin üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında gelen Aydın'ın verimli dağlarında öküzler halen değerini yitirmedi. Tarım işlerinde çiftçinin en büyük yardımcısı olan öküzler, teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutan karasabanla bahçelerin işlenmesinde kullanılmaya devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesine yüksek rakımlı dağ köylerindeki engebeli arazilerde çiftçiler arazilerini asırlar öncesinde olduğu gibi karasabana koştukları öküzlerle işliyor. Öküzle çift sürmelerinin sebebinin ekonomik nedenlerden değil zorlu arazi şartlarından kaynaklandığını belirten vatandaşlar, öküz ile çift sürmenin maliyetinin traktöre göre çok daha fazla olmasına rağmen eğimli arazi şartlarında halen öküz kullanmak zorunda olduklarını belirttiler.

Arazi yapısının engebeli olması nedeniyle öküz beslemenin yıl boyunca büyük bir maliyette olduğunu belirten Ilıdağlı çiftçilerden Şenol Toklu, traktör veya motor gücünün engebeli arazide iş görememesinden dolayı mecburen öküz kullanmak zorunda olduklarını söyledi. Bu yıl geçen yıllara göre yağışların çok güzel olduğunu ve çift sürüm işinin uzun zaman devam edeceğini kaydeden Toklu, yaklaşık yarım asırdan bu yana öküzlerle çift sürdüğünü, öküzlerin çektiği sabanla çiftin daha güzel olduğunu belirtti.

Bir çift öküz ile çift sürmenin gündelik ücretinin bu yıl 700 TL olduğunu ifade eden Toklu, çalışmak isteyenler için bu rakamın iyi olduğunu belirterek keyifle toprağı işlemeye devam ettiklerini söyledi. - AYDIN

Aydın'da öküzler ve kara saban teknolojiye meydan okuyor
Aydın'da öküzler ve kara saban teknolojiye meydan okuyor

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Türkiye, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da öküzler ve kara saban teknolojiye meydan okuyor - Son Dakika


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