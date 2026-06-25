Kazı evinde bilgilendirme etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Kazı evinde bilgilendirme etkinliği yapıldı

Kazı evinde bilgilendirme etkinliği yapıldı
25.06.2026 10:12  Güncelleme: 10:13
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele ve Bozyurt Horasan Mezarlığı kazı çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirme eğitimi ve sunum yapıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, Türk tarihine ışık tutan keşifler ve sponsor desteği ihtiyacını vurguladı.

Aydın'da, Nazilli-Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazı Ekibi ve Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde orman yangınları ve kazı konuları hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirme eğitimi ve sunumu yapıldı.

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarıyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi. Nazilli-Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazı Ekibi ve Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde mahalle halkı bilgilendirildi. Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu tarafından katılımcılara orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve yangınlarla mücadele süreçleri anlatıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin ve vatandaş duyarlılığının önemi vurgulandı.

Türk tarihine ışık tutacak belgeler

Ayrıca katılımcılara Bozyurt Horasan Mezarlığı kazısı ile ilgili sunum da gerçekleştirildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, 2023 yılında Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığında başlatılan ve kendisinin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı'nda Türk fetih tarihi ve Anadolu'nun erken Türk yerleşimine ışık tutan kazı çalışmalarında önemli keşifler elde edildiğini ifade eden Kılavuz, bu yıl Ahi Zaviyesi kalıntılarının ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Destek çağrısı

Bozyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Güler ve azalarının ev sahipliğindeki kazı evinde yapılan etkinliğe Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu, Kazı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, Nazilli Belediye eski başkanlarından Kürşat Engin Özcan, kazı ekibi ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, Türk tarihine ışık tutacak olan bu önemli kazı çalışmalarının büyük zorluklarla ve maddi imkansızlıklarda sürdürüldüğünü, özellikle de acil sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazı evinde bilgilendirme etkinliği yapıldı - Son Dakika

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