Aydın\'da Orman Yangınında Hasar Tespiti Devam Ediyor

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte yangından etkilenen Kavşit, Dutluoluk, Tatarmemişler ve Mutaflar mahallelerini ziyaret etti. Heyet, yangının ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

30 Temmuz Perşembe günü başlayan ve 3 gün süren yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alınan, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bölgelerde devam eden hasar tespit çalışmaları değerlendirildi. İl Müdürü Ayhan Temiz, sahada görev yapan personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, üreticilerin yaşadığı zararların tespitine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangından etkilenen tüm üretici ve vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, hasar tespit çalışmalarının ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.