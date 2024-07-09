Aydın'da orman yangınlarına karşı uyarılar yapıldı

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Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde jandarma ekipleri Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) personelleriyle birlikte vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak işletmelere bilgilendirici broşürler astı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Timleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin katılımıyla Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde bulunan kahvehaneler ve işletmelerdeki vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı. OGM ve DKMP personelleriyle birlikte cam atıklar, sigara izmaritleri ve anız yakmanın orman yangın riskini artıran en büyük etkenler olduğuna dair bilgilendirmelerde bulunan jandarma ekipleri, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ormanlık alanlara giriş yapmanın, ormanlık alana 4 kilometreye kadar yakınlıkta ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu ve bu hususlarda gerekli denetim ve kontrollerin diğer tüm kurumlarca koordineli olarak aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 'her şey elimizde' mottosuyla bilgilendirmelerde bulunan ekipler, vatandaşlara el broşürleri dağıtılarak köy kahvehaneleri ve işletmelere broşürler astı. - AYDIN