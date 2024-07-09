Aydın'da orman yangınlarına karşı uyarılar yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da orman yangınlarına karşı uyarılar yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelleriyle birlikte vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak işletmelere bilgilendirici broşürler astı. Jandarma ekipleri, orman yangınlarının en büyük etkenlerinin cam atıklar, sigara izmaritleri ve anız yakma olduğunu belirterek, ormanlık alanlara giriş yapmanın ve ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

09.07.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde jandarma ekipleri Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) personelleriyle birlikte vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak işletmelere bilgilendirici broşürler astı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Timleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin katılımıyla Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde bulunan kahvehaneler ve işletmelerdeki vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı. OGM ve DKMP personelleriyle birlikte cam atıklar, sigara izmaritleri ve anız yakmanın orman yangın riskini artıran en büyük etkenler olduğuna dair bilgilendirmelerde bulunan jandarma ekipleri, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ormanlık alanlara giriş yapmanın, ormanlık alana 4 kilometreye kadar yakınlıkta ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu ve bu hususlarda gerekli denetim ve kontrollerin diğer tüm kurumlarca koordineli olarak aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 'her şey elimizde' mottosuyla bilgilendirmelerde bulunan ekipler, vatandaşlara el broşürleri dağıtılarak köy kahvehaneleri ve işletmelere broşürler astı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma, Aydın, Söke, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da orman yangınlarına karşı uyarılar yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten 10 maddelik manifesto: Ülkemizde yüzde 20’lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor. Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten 10 maddelik manifesto: Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor.
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:52:47. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da orman yangınlarına karşı uyarılar yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement