Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Disleksi Merkezi öğrencilerin eğitim hayatına destek olmayı sürdürüyor

05.03.2026 10:16  Güncelleme: 10:18
Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimine destek olmak amacıyla disleksi eğitimleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Rehber öğretmenlere, Aydın'daki Disleksi Merkezi'nin sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve özel çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen disleksi eğitimleri hakkında Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen toplantıda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurum Hekimi ve Nöroloji Uzmanı Dr. Olcay Karaca, "İlköğretim ve Okul Öncesinde Öğrenme Güçlüğü: Disleksi" başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Efeler ilçesinde görev yapan okul öncesi ve ilkokul rehber öğretmenlerinin katılım gösterdiği etkinlikte, çocuklarda öğrenme güçlüğünün belirtileri, tanılama süreçleri ve eğitim hayatına etkileri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Başkan Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan ve tüm Türkiye'de örnek gösterilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi'nin gerçekleştirilen eğitimler de toplantıda geniş yer buldu. Merkezde verilen ücretsiz hizmetler, uygulanan testler ve uzman kadro eşliğinde yürütülen eğitim çalışmaları öğretmenlere anlatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi, öğrenme güçlüğü çeken çocukların topluma kazandırılması ve akademik başarılarının artırılması için eğitimlerini sürdürüyor. Toplantı kapsamında rehber öğretmenlere, sınıflarında öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri Aydın Büyükşehir Belediyesi Disleksi Merkezi'ne yönlendirmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Sizin düşünceleriniz neler ?

