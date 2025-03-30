Aydın\'da Ramazan Bayramı Resmi Bayramlaşma Töreni Gerçekleşti

Aydın'da Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Aydın protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, protokol üyeleri ile bir araya gelen Vali Canbolat, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramların birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Canbolat; "Bugün milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN