Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Ramazan etkinlikleri Sultanhisarlılarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Ramazan eğlencelerini kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde her yaştan vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşıyor.

Ramazan etkinliklerinin bu sefer ki adresi Sultanhisar ilçesi oldu. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının hemen yanında, Sultanhisar Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikleri yüzlerce vatandaş ziyaret etti. Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan etkinliklerde çocuklar sahne gösterileri ve oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah anlatıları, Aşuk ile Maşuk gösterileri, jonglör ve illüzyonist performansları büyük beğeni topladı. Çocuk tiyatroları ve şişme oyun alanları miniklerin neşesine neşe kattı.

Etkinlik alanında vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edilirken, aileler hem geleneksel gösterileri izledi hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinliklere katılan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri, ay boyunca Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. Söke ilçesinde 24 Şubat Salı ve 28 Şubat Cumartesi günleri Yenicami Mahallesi kapalı pazar yeri, İncirliova ilçesinde 25 Şubat Çarşamba ve 4 Mart Çarşamba günleri İncirliova Belediyesi önü, Buharkent ilçesinde 26 Şubat Perşembe günü Kamil Paşa Mahallesi kapalı pazar yeri, Yenipazar ilçesinde 27 Şubat Cuma günü Yenipazar Belediyesi meydanı, Köşk ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi, Sultanhisar ilçesinde 3 Mart Salı günü Belediye Meydanı etkinliklerin adresi olacak. İlçelerde etkinlikler 18.00 saatinde başlayacak, 20.15 saatinde sona erecek. 5-15 Mart tarihleri arasında ise eğlencenin adresi bir kez daha Fuar Aydın olacak. - AYDIN