Aydın'da Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika
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Aydın'da Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor

Aydın\'da Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 17 ilçede iftar sofraları kurarak on binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları bu sofralarda birlik ve beraberlik içinde iftar yapmaya davet etti.

03.03.2025 14:36  Güncelleme: 14:38
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Aydın'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları her gün birçok farklı ilçede kuruluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturuyor.

Aydın'da Ramazan ayının bereketi Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında yaşanıyor. 17 ilçenin tamamında, beldeler ve köylerde kurulan sofralarda on binlerce vatandaş iftarını birlikte yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 225 farklı noktada iftar sofraları kuracak. On binlerce vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında oruçlarını birlikte açacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğini paylaşmak üzere iftar sofralarına davet etti.

Başkan Çerçioğlu, "11 ayın sultanı Ramazan kutlu olsun, mübarek olsun. 17 ilçemizin tamamında Ramazan sofralarımız bu yıl da devam edecek. Atatürk Kent Meydanı'nda da 30 gün iftar sofrası kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmaya bekliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Ramazan İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika

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