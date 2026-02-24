Başkan Çerçioğlu Söke\'de kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan iftarları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'de kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde düzenlediği iftar organizasyonlarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ın 17 ilçesinde farklı noktalarda kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaş bir araya geliyor, Ramazan ayının bereketi Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında paylaşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Efeler Mahallesi'nde, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de, Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde, Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesi Eğridere Mahallesi'nde ve Söke ilçesi Yenicamii Mahallesi'nde kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte Söke ilçesi Yenicamii Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Binlerce vatandaşın katıldığı iftarda Başkan Çerçioğlu, tüm Sökelilerin Ramazan ayını kutladı. Başkan Çerçioğlu, Ramazan ayı boyunca Aydın'ın tüm ilçelerinde, her gün farklı noktalarda iftar sofralarının kurulmaya devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN