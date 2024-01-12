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Aydın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi

Aydın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda dualar edildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Bey Camii'nde gerçekleştirilen programda cemaatle sohbet etti ve Regaip Kandillerini tebrik etti.

Aydın\'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi
12.01.2024 - 10:16,
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Aydın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Rahmet ve merhamet iklimine girilen üç ayların başlangıcı olan Regaib gecesi, Aydın merkez ve ilçelerdeki camilerde dualarla idrak edildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde düzenlenen Regaib Kandili programına katılıp sohbet gerçekleştirdi. Kur'an Kerim tilaveti, ilahiler ve duaların yapıldığı programda, vatanı için şehadet şerbeti içen aziz şehitlere, Filistin'de zulüm görenlere ve bütün mazlumlara dualar edildi. Program sonunda İl Müftüsü Güneş cami cemaatiyle hasbihal edip Regaip Kandillerini tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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