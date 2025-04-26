Aydın'da Renkli Köpek Güzellik Yarışması - Son Dakika
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Aydın'da Renkli Köpek Güzellik Yarışması

Aydın\'da Renkli Köpek Güzellik Yarışması

Köpekler ve sahipleri, Aydın'da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmak için mücadele etti.

26.04.2025 18:35
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Köpek Güzellik Yarışması'nda köpekler birinci olabilmek için yarışırken, sahipleri de heyecanlı anlar yaşadı.

Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi tarafından, Türkiye genelinde düzenlenen Köpek Güzellik ve Irk Değerlendirmesi yarışmasında renkli görüntüler yaşandı. Çeşitli kategorilerde en güzel köpek olabilmek için podyuma sahipleri ile beraber çıkan İngiliz Pointer ve İngiliz Setter cinsi köpekler, Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Hakemleri Fehim Kaptanoğlu ve Levent Durukan tarafından değerlendirilerek puanlamaya tabi tutuldu. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı yarışmada renkli görüntüler ortaya çıkarken, köpekler de duruşları ve fizik yapılarıyla birinci olmak için mücadele etti.

Safkan ırk yetiştirmenin büyük emekler istediğini ifade eden yarışmacılardan Tacettin Toker, "Bu güzellik yarışması diye geçiyor. Ben bu köpekler için 15 yıldır uğraşıyorum. Büyük emekler gerektiriyor gerçekten. Bunlar safkan zaten. Her şeyi kayıtlı. Bunları eşleşmeden önce bile izin alıp eşleştiriyoruz. Bunları da federasyona bildiriyoruz. Bunlar uluslararası bir şey yani. Gidip başka ülkelerde de yarışabiliriz. Eğitimi bunların genelde fizik öncelikli olduğu için bunlarda çok fazla bir eğitim olmuyor. Sadece yürüyüş eğitimi yaptırıyoruz. Yani ringde rahat yürümesi, rahat hareket etmesi. Bunun eğitimi bu kadar oluyor" dedi.

"Tek kadın yarışmacı benim"

Etkinliğin tek kadın yarışmacısı olan Beyza Vural ise avcı olan babası sayesinde köpeklerle iç içe büyüdüğünü ve bu işe gönül verdiğini ifade ederek, "Yarışmaya Aydın'dan katılıyorum. Köpeğimiz Adolf, ırkının en iyisi. Avcı bir babanın kızıyım ve bundan çok gururluyum. Babam sayesinde de böyle köpeklerle içli dışlıyız. Yarışma çok güzel ilerledi. Yani çok güzel köpekler var. Asil olan kazansın. Geçen sene de 'Best of' birinciliğimizi aldık. Bugün de ringi zorlayacağız. Birinci olacağız inşallah. Yarışmaya katılan tek kadınım. Beni bugünlere getiren ve arkamda en büyük destekçim olan babam iyi ki var. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Köpeğimizin morfolojisi çok önemli"

Yarışmada köpeğin fiziki yapısının en önemli kıstas olduğunu belirten Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hakan Cengiz, "Her yıl bunu düzenliyoruz ama maalesef pandemiden dolayı üç sene ara vermek zorunda kaldık. Ama maalesef bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Hani avcı deyince hemen böyle doğada elinde tüfek falan gibi şey akla geliyor. Ama bizim kesinlikle böyle bir şeyimiz yok. Çünkü bu Avrupa standartlarında olan bir yarışma. Bizim köpeklerimizin hepsi pasaportludur. Uçakla her ülkeye gidebilir. Biz ilk önce arı ırk dediğimiz o saf ırkı koruma amacıyla bu işi yapıyoruz. Bugünkü yarışmamız tamamen üretim izni ve güzellik ırk değerlendirmesi içindir. Buradaki av köpeği olarak geçtiği zaman maalesef toplumumuzda öyle bir zihniyet var. Avcı değil mi diye. Ama inanın ki bu iş öyle değil. Gerçekten bu işe emek veriyoruz. İlk bu yarışmalarımızı yaparken 6 yıl önce çok tepkiler alıyorduk. Biz federasyona bağlıyız. Türkiye Köpek Irkları Federasyonu var. Federasyonumuz da FCI (Uluslararası Kinoloji Federasyonu) dediğimiz dünya köpek ırklarına bağlı. Biz yarışmayı yaparken Pointer Derneği olduğumuz için sadece İngiliz pointer ve İngiliz setterini değerlendirebiliyoruz. Pointerde 4 kategorimiz var. Erkekler, genç erkekler, yetişkin erkekler, genç dişiler. Setterde de aynı şekilde. Bizim için köpeğimizin morfolojisi çok önemli. Hakemin burada ilk baktığı köpeğin morfolojisi, kemik yapısı, diş yapısı, kulak yapısı, kuyruk yapısı ve tüy yapısı, köpeğin bakımı. İkinci bakılan. Burada mükemmeli yakalayan köpeklerde de ikincisi sahibiyle beraber podyumda rahat bir şekilde dolaşması. İkinci kategoride odur. En son kategori" dedi. Cengiz, ayrıca yaptığı konuşmada eğitimsiz köpeğin olmadığını eğitilmemiş sahibinin olduğunu vurgulayıp, köpek sahiplerinin bilinçli olması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Yarışma sonunda dereceye giren köpek sahiplerine ödülleri verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Renkli Köpek Güzellik Yarışması - Son Dakika

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