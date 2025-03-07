Aydın'da Sakız Fidanları Dikimi Tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da Sakız Fidanları Dikimi Tamamlandı

Aydın\'da Sakız Fidanları Dikimi Tamamlandı

Aydın'da 540 sakız fidanı dikimi yapıldı, sürdürülebilir tarım hedefleniyor.

07.03.2025 10:41
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Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse edilen alımı ve dikim işleri gerçekleştirilen sakız fidanları yerinde inceledi.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2024 yılında Aydın il sınırlarında önemli bir yeşil alan yatırımı hayata geçti. Didim ilçesinde 315, Kuşadası ilçesinde ise 225 olmak üzere toplam 540 adet fidan alımı yapıldı ve dikimleri tamamlandı. Fidan dikimi sürecinin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personeli tarafından düzenli kontroller de gerçekleştirilirken, projeyle birlikte Aydın'da çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir tarım ve orman alanı oluşturulması hedefleniyor.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse edilen fidanların alım ve dikim işleri gerçekleştirilirken, fidanlar yerinde incelenirken, projenin bölgedeki çevre ve tarım açısından önemini vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Sakız Fidanları Dikimi Tamamlandı - Son Dakika

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