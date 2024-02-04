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Aydın'da semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi

Aydın\'da semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında etiket, hijyen ve gıda satış şartları konularında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefiyle fiyat etiketleri de kontrol edildi. Vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin arttırılarak devam edileceği belirtildi.

04.02.2024 14:17
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sahaya inen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında etiket, hijyen ve gıda satış şartları konularında denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gıda işletme ve satışlarına yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında etiket, hijyen ve gıda satış şartları konularında denetim gerçekleştirdi. Halkın yoğun şekilde alış veriş yaptığı pazar yerlerinin temizlik, hijyen ve gıda satış şartları denetlenirken, pazarcı esnafı ve vatandaşlar da bilgilendirildi. Denetimlerde haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefiyle ayrıca fiyat etiketleri de kontrol edildi. Vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacı ile il ve ilçe müdürlükleri tarafından semt pazarları ve diğer gıda işletmelerinde yapılan denetimlerin arttırılarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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