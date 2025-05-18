Aydın\'da Sokak Hayvanları İçin Hayvan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı

Aydın'da sokak hayvanlarının haklarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Hayvan Hakları Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Aydın Valiliği toplantı salonunda Vali Yakup Canbolat başkanlığındaki toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Toplantıda, sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve halkla uyumlu yaşamalarının sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, toplantıda yaptığı konuşmada hayvan haklarına dair duyarlılığı vurgulayarak, "Sokak hayvanları, yaşadığımız çevrenin bir parçasıdır ve onların yaşam hakkını koruyarak toplumla uyum içinde var olmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. - AYDIN