Aydın\'da Süt Sığırı ve Hayvan Yetiştiriciliği Kursları

Yerel

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Hayvan Yetiştiricisi kurslarındaki üreticiler düzenlenen toplantılarla bilgilendirilirken, 80 saatlik kursların ardından kursu başarıyla tamamlayanlar ise hayvansal üretimdeki yerlerini alacak.

Aydın'da tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişmesi ve nitelikli üretici sayısının artırılması hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, açtığı Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Hayvan Yetiştiricisi kurslarıyla, hayvancılık sektörüne her yıl yüzlerce yeni üretici kazandırıyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılan kurslarda da eğitimler aralıksız sürüyor. Eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında da bir araya gelen kursiyerler hem merak ettikleri sorulara yanıt buluyor hem de sektörün daha ileriye götürülmesi için kendilerini geliştiriyor. Son olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bankaların temsilcileriyle görüşen kursiyerler, üreticilere sunulan destekler hakkında detaylı bilgi aldı. Toplantıda kursiyerlere, tarımsal krediler hakkında sunulan ayrıcalıkları ve izlenen süreçler anlatıldı.

Kurslara katılan 200'ün üzerindeki kursiyerlerden 80 saatlik eğitimlerin ardından kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler ise sertifikalarını alarak hayvancılık sektörlerine ilk adımlarını atabilecek. - AYDIN