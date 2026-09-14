Aydın\'da taksi indi-bindi 210 TL, Didim ve Kuşadası\'nda 240 TL oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında toplu ulaşım ve öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni tarifeler kabul edilirken, Efeler dahil birçok ilçede taksi indi-bindi ücretleri 210 TL olarak belirlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis yoklamasıyla başlayan toplantıda 42 komisyon raporu, 55 gündem ve 2 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise ulaşım hizmetlerine ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi oldu. Bu kapsamda Aydın genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları, taksimetre tarifeleri ve öğrenci servislerinin yeni dönem ücretleri görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, taksimetrelerde uygulanacak yolculuk başına en az ücret (indi-bindi) tarifesi bölgelere göre yeniden düzenlendi.

Rapora göre Didim ve Kuşadası ilçelerinde taksiyle yolculuk başına alınacak indi-bindi ücretinin tavanı 240 TL olarak belirlendi. Efeler başta olmak üzere Söke, Nazilli, Çine, Germencik, İncirliova, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Sultanhisar'da ise taksimetre indi-bindi ücretinin tavanı 210 TL olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri de belli oldu. Aydın il sınırları içerisinde "P" plakalı araçlarla yapılacak servis taşımacılığında devlet okullarında 0-10 kilometre arasındaki aylık tavan ücret 2 bin 830 TL olarak belirlendi. 10 kilometrenin üzerindeki her kilometre için ise ücrete 42 TL eklenecek. Özel okullarda ise 0-10 kilometre arasındaki aylık servis ücretinin tavanı 3 bin 40 TL oldu. Bu mesafenin üzerindeki her kilometre için yine 42 TL ek ücret uygulanacak.

Nysa kazılarına 200 bin liralık ek destek

Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarına yapılacak maddi ve ayni destek konusu gündeme geldi. Komisyonda ele alınan raporda, daha önce Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda düzenlenen protokole ek olarak desteğin artırılması önerildi. Oy birliği ile alınan karara göre Nysa Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına 200 bin lira ek maddi ve ayni destek verilecek.

29 Ekim temalı yarışma düzenlenecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili düzenlenmesi planlanan çeşitli sergiler, kültür ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar ve yarışmalar düzenlenmesi ve yarışmalarda başarılı olanlara ödül verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkanvekili Polat Bora Mersin, Ekim ayı meclisinde tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.