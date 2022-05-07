Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı - Son Dakika

Aydın Özel Başak Koleji tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali' başladı.

Aydın Özel Başak Koleji bünyesinde Efeler Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl yedincisi düzenlenen düzenlenen 'Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali' düzenlenen açılış töreni ile başladı. 3'üncü sınıftan 11'nci sınıfa kadar binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen festival çerçevesinde öğrenciler hem final sınavlarına katılma hem de Tales Matematik Müzesi, planetaryum, Deney Evi ve Davinci İcatları Müzesi'ni gezme ve inceleme fırsatı buluyor. Yurdun dört bir köşesinden binlerce öğrenci ve ailelerinin ağırlandığı festivalde öğrenciler saat 10.00 ile 17.00 arasındaki sınavlarda kendileri için özel olarak hazırlanan soruları çözerek en iyiler arasına girmeye çalışıyor.

İki yıl aradan sonra festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, "Korona virüs salgını dolayısıyla iki yıldır gerçekleştirmediğimiz festivalimizi bu yıl gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Mayıs ayında birinci etap gerçekleşti. Bu ikinci etap bir de önümüzdeki aylarda ödül töreni düzenlenecek. Buradaki amacımız çocuklarımıza matematik ve fen okur-yazarlığı anlamında bir adım daha ileriye taşıyabilecek farklı çalışmalarda bulunabilmek. Bugün burada ağırladığımız çocuklarımızdan biri yada birden fazlası geleceğin bilim adamı olarak bizleri gururlandırmasını istiyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden 50 bini aşkın öğrencinin katıldığı bu ve dolayısıyla burada olmak da kolay gedil. Bundan sonraki süreçte de daha iyi imkanlarla daha büyük festivaller yapmayı planlıyoruz" dedi.

Sınavlarda dereceye giren öğrencilere ileriki bir tarihte ödülleri takdim edilecek. - AYDIN