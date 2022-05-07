Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı

07.05.2022 17:29
Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı

Aydın Özel Başak Koleji tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali' başladı.

Aydın Özel Başak Koleji tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali' başladı.

Aydın Özel Başak Koleji bünyesinde Efeler Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl yedincisi düzenlenen düzenlenen 'Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali' düzenlenen açılış töreni ile başladı. 3'üncü sınıftan 11'nci sınıfa kadar binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen festival çerçevesinde öğrenciler hem final sınavlarına katılma hem de Tales Matematik Müzesi, planetaryum, Deney Evi ve Davinci İcatları Müzesi'ni gezme ve inceleme fırsatı buluyor. Yurdun dört bir köşesinden binlerce öğrenci ve ailelerinin ağırlandığı festivalde öğrenciler saat 10.00 ile 17.00 arasındaki sınavlarda kendileri için özel olarak hazırlanan soruları çözerek en iyiler arasına girmeye çalışıyor.

İki yıl aradan sonra festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, "Korona virüs salgını dolayısıyla iki yıldır gerçekleştirmediğimiz festivalimizi bu yıl gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Mayıs ayında birinci etap gerçekleşti. Bu ikinci etap bir de önümüzdeki aylarda ödül töreni düzenlenecek. Buradaki amacımız çocuklarımıza matematik ve fen okur-yazarlığı anlamında bir adım daha ileriye taşıyabilecek farklı çalışmalarda bulunabilmek. Bugün burada ağırladığımız çocuklarımızdan biri yada birden fazlası geleceğin bilim adamı olarak bizleri gururlandırmasını istiyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden 50 bini aşkın öğrencinin katıldığı bu ve dolayısıyla burada olmak da kolay gedil. Bundan sonraki süreçte de daha iyi imkanlarla daha büyük festivaller yapmayı planlıyoruz" dedi.

Sınavlarda dereceye giren öğrencilere ileriki bir tarihte ödülleri takdim edilecek. - AYDIN

Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı
Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı
Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı
Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı
Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı
Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı

YORUMLAR
500
BALIKESİR-GÜRE BAHAR ŞENLİKLERİ BAŞLADI BALIKESİR-GÜRE BAHAR ŞENLİKLERİ BAŞLADI Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Aydın Özel, matematik, Festival, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:26 Kastamonu'da üçüncü kez sel felaketi yaşayan ilçe diken üstünde, köylüler evlerine giremiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:37:16. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Tales Bilim Yayınları Matematik ve Fen Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement