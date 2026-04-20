Aydın'da "Tapulu Arazi" Tartışması: Mahalle Yolunu Tomruklarla Kapattı

20.04.2026 09:58  Güncelleme: 10:34
(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi, ikametinin bulunduğu sokağın bir bölümünün kendi tapulu arazisi içinde kaldığını öne sürerek yolu tomruk ve parke taşlarıyla kapattı.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaylalı Mahallesi'nde bir vatandaşın "tapulu arazi" iddiasıyla mahalle yolunu kapatması, bölgede ulaşımı durma noktasına getirdi.

Karacasu'nun Yaylalı Mahallesi Tavas Çıkmazı Sokak'ta ikamet eden Muzaffer Yıldız, sokağın bir kısmının kendi mülkü olduğunu ileri sürerek, buraya çam tomrukları yerleştirdi. Yıldız'ın, ayrıca çevredeki kilit parke taşlarını sökerek yol üzerine yığdığı görüldü. Bu müdahale nedeniyle sokak araç ve yaya geçişine büyük ölçüde kapandı.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Sokağın aniden kapatılması mahalle sakinleri ve sürücülerde şaşkınlığa yol açtı. Ulaşımın aksaması nedeniyle vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yetkililerden sorunun çözülmesini talep etti.

Söz konusu alanın tapulu mülk olup olmadığı ve belediye ekiplerinin konuya ilişkin nasıl bir çalışma yürüteceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
