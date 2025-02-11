Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

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Aydın'da 200 bin dolarlık tarihi eser satmak isteyen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

11.02.2025 18:31
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Aydın'da tarihi eserleri satmak istediler, jandarmaya yakalandılar

AYDIN - Piyasa değeri 200 bin dolar olduğu iddia edilen ve üzerinde Hz. İsa'nın hayatından sahnelerin işlendiği tarihi eserleri satmak için Aydın'a gelen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla N.A. ve R.A. isimli 2 şüpheli Aydın'a geldi. Şüphelilerin bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçerek, şahısların bulunduğu aracı Germencik ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada 3 adet aplik (Triptikon/Üçlü İkon üç adet levha üzerine Hz. İsa'nın hayatından sahneler işlenmiş) levha ve 1 adet matara ele geçirildi. Bizans dönemine ait 4 parça tarihi eserin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu tespit edildi. Tarihi eserler müze müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika

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