Aydın'da tarım ekipleri 17 ilçede üreticilerle buluşacak - Son Dakika
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Aydın'da tarım ekipleri 17 ilçede üreticilerle buluşacak

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Aydın\'da tarım ekipleri 17 ilçede üreticilerle buluşacak
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında 18 Eylül Cuma günü saat 14.00'te 17 ilçede üreticilerle eş zamanlı bir araya gelinecek. Buluşmalarda incirde doğru hasat, ÇKS kayıt işlemleri, B-Reçete Uygulaması ve orman yangınlarına yönelik bilgilendirme yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında 18 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Aydın'ın 17 ilçesinde üreticilerle eş zamanlı olarak bir araya gelinecek.

Üreticilerin tarımsal üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu konularda bilgilendirilmesi, sahadaki sorun ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, Aydın'ın tarımsal üretiminde öne çıkan ürünler başta olmak üzere birçok konu ele alınacak. Bu kapsamda Bozdoğan'da Ziyaretli, Buharkent'te Zafer, Çine'de Camızağılı, Didim'de Hisar, Efeler'de Kalfaköy-Zeytinköy, Germencik'te Camikebir ve İncirliova'da Erbeyli mahallelerinde üreticilerle buluşulacak. Karacasu'daki buluşma Çamarası, Karpuzlu'daki Ektirli, Koçarlı'daki Çakmar ve Köşk'teki Ovaköy mahallelerinde gerçekleştirilecek. Kuşadası'nda Çınar, Kuyucak'ta Kurtuluş, Söke'de Cumhuriyet, Sultanhisar'da Kılavuzlar ve Yenipazar'da Donduran mahalleleri de program kapsamında yer alacak. Nazilli'de ise üreticilerle Pirlibey ve Hamzallı mahallelerinde olmak üzere iki farklı noktada bir araya gelinecek.

İncirden ÇKS'ye birçok konu ele alınacak

Buluşmalarda bölgesel ve yöresel ürünler hakkında üreticilere bilgi verilirken, Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden incirde doğru hasat, kurutma ve depolama yöntemleri de anlatılacak. Ayrıca 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında bilgilendirme yapılacak. İncir, zeytin ve kestane üretiminin yanı sıra pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünlerinin de gündeme geleceği buluşmalarda, üreticilerin soruları cevaplandırılacak. Sahada karşılaşılan sorun ve talepler de doğrudan üreticilerden dinlenecek. Programda ayrıca B-Reçete Uygulaması, orman yangınları ve yangınları önleyici tedbirler ile anız yakılmasının önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 18 Eylül Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek buluşmalarla üreticilerle doğrudan sahada bir araya gelerek tarımsal üretime ilişkin güncel konuları değerlendirecek.

Kaynak: İHA
Orman YangınlarıÇiftçilikYerelEylülTarımAydınSon Dakika

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