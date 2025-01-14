Aydın\'da Tiyatro Etkinlikleri Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçelerde yaşayan vatandaşları tiyatro etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Şimdi Ne Olacak?" isimli oyunu Kuyucak'ta yaşayan vatandaşlar için sergiledi. Tüm gösterimlerine yüzlerce vatandaşın katıldığı eser, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncuları tarafından sahnelendi. Kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine trajikomik bir şekilde dikkat çeken "Şimdi Ne Olacak?" oyunu, Kuyucak'ta da büyük alkış aldı.

Kuyucaklı sanatseverler, ilçelerinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Şimdi Ne Olacak?" oyununun bir sonraki gösterimi 17 Ocak Cuma günü Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yer alan Muhsin Aksoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - AYDIN