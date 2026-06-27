Aydın'da TODES Başvuru Çağrısı - Son Dakika
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Aydın'da TODES Başvuru Çağrısı

Aydın\'da TODES Başvuru Çağrısı
27.06.2026 18:19
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Aydın İl Tarım Müdürlüğü, TODES ile tarımsal örgütler için başvuru sürecini duyurdu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde örgütlenmenin güçlendirilmesi amacıyla uygulanan TODES kapsamında üretici örgütlerine başvuru çağrısında bulundu.

Tarımsal üretimde etkinliği artırmak ve güçlü örgütlenmeyi desteklemek amacıyla uygulamaya alınan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilme Sistemi (TODES) kapsamında başvurular devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, tarımsal amaçlı örgütlerin TODES kapsamında başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtildi. Sistemin, tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesinin artırılması ve üreticilerin daha güçlü bir yapıyla desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi. TODES kapsamında 1. derece örgüt avantajlarından yararlanmak isteyen tarımsal amaçlı örgütlerin başvurularını 5 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuruların todes.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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