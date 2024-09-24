Aydın'da Ulaşımda Yeni Dönem: Sanal Kart Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Ulaşımda Yeni Dönem: Sanal Kart Uygulaması Başladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, AYKART üzerinden sanal kart uygulamasını hayata geçirerek, fiziki karta ihtiyaç duymadan telefonla ulaşım imkanı sunuyor. Uygulama ile bakiye yükleme, temassız ödeme ve otobüs güzergah takibi yapılabiliyor.

24.09.2024 14:44  Güncelleme: 14:48
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu AYKART üzerinden oluşturulabilen 'Sanal Kart' uygulaması ile ulaşımda yeni dönem başlıyor. Uygulama ile bakiye yüklemesi, otobüs güzergah takibi, otobüslerde temassız ödeme yapılabiliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan AYKART uygulaması ile artık fiziki bir karta ihtiyaç duymadan, sadece telefon kullanılarak belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanabilecek. Vatandaşlar Sanal Kart'ı fiziki karta göre yüzde 50 indirimli edinebilecek.

Ayrıca, uygulamada tek dokunuş ile bakiye yüklemesi yapılabiliyor, otobüslerde temassız ve kolayca ödeme gerçekleştirilebiliyor, otobüs güzergahları ve hareket saatleri öğrenilebiliyor, araçların güncel konumlarına ulaşılabiliyor, ulaşım ödemeleri güvenle sağlanabiliyor.

Kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran Sanal Kart uygulaması ile şehir içi ulaşımın daha modern, pratik ve sürdürülebilir hale getirmek amaçlanıyor.

Uygulama ve kart hakkında detaylı bilgiye '444 40 09' numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Aydın\'da Ulaşımda Yeni Dönem: Sanal Kart Uygulaması Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Ulaşımda Yeni Dönem: Sanal Kart Uygulaması Başladı - Son Dakika

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