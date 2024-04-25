Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan un fabrikası çalışanlarına jandarma tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Söke ilçesinde bulunan un fabrikasında çalışan vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, Kadına El Kalkamaz, KADES Uygulaması, konularında seminer faaliyeti icra edilerek kadın vatandaşlar bilgilendirildi. Vatandaşların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek broşür dağıtıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın Söke'deki Un Fabrikası Çalışanlarına KADES Hakkında Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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