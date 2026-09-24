Aydın\'da üreticiler 25 Eylül\'de 17 ilçede Cuma Buluşmaları\'nda buluşacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25 Eylül Cuma günü saat 14.00'te kentin 17 ilçesinde eş zamanlı olarak Cuma Buluşmaları gerçekleştirilecek. Programlarda üreticilere tarımsal konularda bilgilendirme yapılırken, üreticilerin talep ve sorunları da sahada dinlenecek.

'Üreticimizin yanındayız, tarımın sahasındayız' sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda bölgesel ve yöresel ürünlerden incirde doğru hasada, incirin kurutulması ve depolanmasından 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemlerine kadar çeşitli konularda bilgilendirme yapılacak. Programlarda ayrıca 2026/1 Sayılı İncir Tebliği, incir, zeytin ve kestane üretimi, pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri ile B-Reçete Uygulaması hakkında üreticilere bilgi verilecek. Orman yangınları, yangınları önleyici tedbirler ve anız yakmanın önlenmesi de ele alınacak. Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilerin soruları cevaplandırılırken, sahada karşılaştıkları sorunlar, talepleri ve beklentileri de ilgili ekipler tarafından dinlenecek.

17 ilçedeki buluşma noktaları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün programına göre buluşmalar; Bozdoğan Kılavuzlar, Buharkent Kayaburnu, Çine Tepeköy, Didim Yeni Mahalle, Efeler Armutlu, Germencik Üzümlü, İncirliova Hamitler, Karacasu Esençay, Karpuzlu Ömerler, Koçarlı Evsekler, Köşk Kızılcayer, Kuşadası Yeniköy, Kuyucak Pamucak, Nazilli Mescitli-Yazırlı, Söke Karakaya, Sultanhisar Atça ve Yenipazar Yeni Mahalle'de gerçekleştirilecek.