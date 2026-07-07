Aydın'da Yangın Müdahalesi - Son Dakika
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Aydın'da Yangın Müdahalesi

07.07.2026 15:24
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Bozdoğan'da zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(AYDIN) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozdoğan ilçesi Yazıköy Mahallesi yakınlarında, zirai ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, 3. Sayfa, Bozdoğan, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Yangın Müdahalesi - Son Dakika

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