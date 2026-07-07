Aydın'da Yangın Müdahalesi

(AYDIN) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zirai ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozdoğan ilçesi Yazıköy Mahallesi yakınlarında, zirai ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.