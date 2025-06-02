Aydın’da Yangın Paniği: Güçlendirme Çalışmaları Sırasında Kıvılcımlar Ateşi Yaktı

Kentin göbeğinden yükselen kara dumanlar panikletti

Çalışmalar sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde güçlendirme çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımlar izolasyon malzemelerine sıçrayarak yangına neden olurken, şehir merkezinde gökyüzünü kaplayan kara dumanlar görenleri panikletti.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait kültür merkezinin güçlendirme çalışmaları sırasında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin güçlendirme çalışmaları sırasında kazan dairesinde yaptıkları işlemler sırasında çıkan kıvılcımlar izolasyon malzemelerine sıçrayarak yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla gökyüzünü kara duman kaplarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun ve etkili çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.