Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Efeler\'de yarıyıl karne şenliği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çocuklara yarıyıl tatiline özel karne hediyesi olarak hayata geçirdiği Yarıyıl Karne Şenliği, Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın'da çocuklar ve aileleriyle bir kez daha buluştu.

1 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan şenlik alanında renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya yaşarken, eğlence dolu anlarla unutulmaz bir tatil deneyimi yaşadı. Şenlik programı kapsamında; sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları ile birlikte tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve sahne gösterileri çocuklarla buluştu. Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet ederken, çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılan aileler de şenlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, Aydın Tekstil Park Fuar Aydın'da 1 Şubat Pazar gününe kadar 12.00 - 21.00 saatleri arasında çocuklarla buluşmaya devam edecek. - AYDIN