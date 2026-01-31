Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler'de yarıyıl karne şenliği - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler'de yarıyıl karne şenliği

31.01.2026 14:52  Güncelleme: 14:55
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, çocuklar ve aileleriyle birlikte renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 1 Şubat'a kadar devam edecek olan şenlikte sirk gösterileri, yüz boyama ve şişme oyun alanları gibi birçok aktivite yer alıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çocuklara yarıyıl tatiline özel karne hediyesi olarak hayata geçirdiği Yarıyıl Karne Şenliği, Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın'da çocuklar ve aileleriyle bir kez daha buluştu.

1 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan şenlik alanında renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya yaşarken, eğlence dolu anlarla unutulmaz bir tatil deneyimi yaşadı. Şenlik programı kapsamında; sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları ile birlikte tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve sahne gösterileri çocuklarla buluştu. Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet ederken, çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılan aileler de şenlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, Aydın Tekstil Park Fuar Aydın'da 1 Şubat Pazar gününe kadar 12.00 - 21.00 saatleri arasında çocuklarla buluşmaya devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

16:36
