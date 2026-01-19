Başkan Çerçioğlu'ndan çocuklara karne hediyedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çerçioğlu'ndan çocuklara karne hediyedi

Başkan Çerçioğlu\'ndan çocuklara karne hediyedi
19.01.2026 15:54  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Eğlenceli etkinliklerle dolu şenlik, çocukların yoğun ilgisiyle renklendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarıyıl tatiline giren çocukları Yarıyıl Karne Şenliği ile bir araya getirdi. Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde Tekstil Park - Fuar Aydın'da gerçekleştirilen şenlik, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Karne sevincini doyasıya yaşayan çocuklar, yarıyıl tatiline neşeyle başladı. Şenlik programı kapsamında; sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları, tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve sahne gösterileri çocuklarla buluşuyor. Etkinlik alanlarında ayrıca miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılıyor.

Şenlik, yarıyıl tatili boyunca Aydın'ın farklı ilçelerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek. Yarıyıl Karne Şenliği, Efeler'de 29, 30 ve 31 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde yine Tekstil Park - Fuar Aydın'da devam edecek. Şenlik daha sonra Nazilli'de 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde Sümer Park Kapalı Spor Salonu'nda, Söke'de ise 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde çocuklarla buluşacak. Etkinlikler, Efeler ilçesinde 12.00 ile 21.00 saatleri arasında, Söke ve Nazilli ilçelerinde ise 12.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarıyıl tatiline giren tüm çocukları Yarıyıl Karne Şenliği'ne davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın tatil sevincini birlikte yaşamak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Karne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'ndan çocuklara karne hediyedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:33:02. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu'ndan çocuklara karne hediyedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.