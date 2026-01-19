Başkan Çerçioğlu\'ndan çocuklara karne hediyedi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarıyıl tatiline giren çocukları Yarıyıl Karne Şenliği ile bir araya getirdi. Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde Tekstil Park - Fuar Aydın'da gerçekleştirilen şenlik, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Eğlenceli etkinliklerin yer aldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Karne sevincini doyasıya yaşayan çocuklar, yarıyıl tatiline neşeyle başladı. Şenlik programı kapsamında; sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları, tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve sahne gösterileri çocuklarla buluşuyor. Etkinlik alanlarında ayrıca miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılıyor.

Şenlik, yarıyıl tatili boyunca Aydın'ın farklı ilçelerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek. Yarıyıl Karne Şenliği, Efeler'de 29, 30 ve 31 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde yine Tekstil Park - Fuar Aydın'da devam edecek. Şenlik daha sonra Nazilli'de 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde Sümer Park Kapalı Spor Salonu'nda, Söke'de ise 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde çocuklarla buluşacak. Etkinlikler, Efeler ilçesinde 12.00 ile 21.00 saatleri arasında, Söke ve Nazilli ilçelerinde ise 12.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarıyıl tatiline giren tüm çocukları Yarıyıl Karne Şenliği'ne davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın tatil sevincini birlikte yaşamak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN