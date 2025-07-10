Aydın\'da Yaz Kursları: Çocuklar Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna hitap eden projeleri hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaz tatilinde de çocukların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yaz kursları, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Basketbol branşında düzenlenen kurslar, özellikle genç yaş grubundaki sporcuların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Eğitimlerde minik basketbolcular hem temel teknikleri öğreniyor hem de takım çalışması ve disiplin gibi sporun kazandırdığı önemli becerilerle tanışıyor.

"Çocuklarımızın her alanda gelişimi için çalışıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı ve "Yaz aylarında çocuklarımızın yalnızca eğlenmesini değil, aynı zamanda gelişimlerine katkı sağlayacak imkanlarla buluşmalarını önemsiyoruz. Basketbol gibi takım oyunları, çocuklara hem spor disiplini kazandırıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. Bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın her alanda daha güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursa katılan çocuklar ve aileleri, sağlanan ücretsiz spor eğitiminden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN