Aydın'da Yaz Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın'da Yaz Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi

Aydın\'da Yaz Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi
03.07.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz tatiline özel düzenlediği yüzme kursları, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Hijyenik ortamda gerçekleştirilen kurslar, kişisel gelişime de katkı sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz tatiline özel düzenlediği yüzme kursları çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Sporun yanı sıra kişisel gelişime de katkı sağlayan kurslar hijyenik ve güvenli ortamıyla ailelerden tam not alıyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşa yönelik projelerle Aydınlıların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen yaz kurslarında en yoğun ilgiyi yüzme branşı görüyor. Yüzme kursları, sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi önemli becerilerin gelişimine de katkı sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının süreceğini belirtti ve "Belediyemizin tüm imkanlarını çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber ediyoruz. Onların hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurslarda hijyen kuralları büyük bir titizlikle uygulanıyor. Havuz sularının düzenli olarak kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerden geçirildiği Büyükşehir Belediyesi tesislerine aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderiyor. Sağlanan kaliteli hizmet nedeniyle aileler, Başkan Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Yaz Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
20:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
20:16
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
19:58
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
19:49
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 15:50:11. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Yaz Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.