Aydın\'da Yeni Adliye Sarayı İnşaatı Devam Ediyor

Aydın'da yapımı devam eden yeni adliye sarayında hafriyat ve zemin hazırlık çalışmaları sürerken, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Aydın'a kazandırılacak yeni adliye sarayının inşası kapsamında yürütülen hafriyat ve zemin hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, temel kazı alanında yetkililerden bilgi aldı. Saha incelemesinin ardından proje yetkilileri ve teknik ekiple toplantı gerçekleştiren Arısoy ve Öztürk, inşaat sürecini değerlendirdi. Görüşmede, Aydın halkına uzun yıllar hizmet verecek adliye sarayının kalite standartlarından ödün verilmeden ve planlanan takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanmasının önemine dikkat çekildi.

Modern mimarisi ve güçlü teknik altyapısıyla hizmet vermesi planlanan yeni adliye sarayının tamamlanmasıyla birlikte Aydın'da adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve konforlu bir ortamda sunulmasının hedeflendiği belirtildi. - AYDIN