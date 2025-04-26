Aydın\'da Yerli Tohum Fide Dağıtımı Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Köşk ilçesinde yerli ve milli Ata tohumlarından elde edilen 20 bin adet yazlık fideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Dağıtımı yapılan fideler arasında domates, biber, patlıcan, acur ve fasulye çeşitleri yer aldı.

Köşk merkezinde kurulan çadırlarda gerçekleştirilen fide dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte fideler kısa sürede tükenirken, üreticiler ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ata tohumu fide dağıtımları, hem tarımsal üretimi artırmayı hem de yerel tohumların gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Belediye yetkilileri, fide dağıtımının önümüzdeki günlerde Aydın'ın farklı ilçelerinde de devam edeceğinibelirtti. - AYDIN