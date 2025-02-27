Aydın\'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ederek vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, daha güvenli bir trafik ortamı için sıcak asfalt, parke, uyarı levhaları, yaya geçitleri, hız kesici, sinyalizasyon ve yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli Bülent Taşkıran Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmaları devam ederken, kırsal mahallelerde de daha güvenli yollar oluşturmak amacıyla çelik otokorkuluk montaj çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, Nazilli'ye bağlı Bekirler ve Derebaşı mahallelerinde otokorkuluk montajı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar, vatandaşların daha güvenli seyahat etmelerini sağlıyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ilettiler. - AYDIN