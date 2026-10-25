Aydın'da yurtta kan bağışı etkinliği düzenlendi, gönüllü bağışa dikkat çekildi - Son Dakika
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Aydın'da yurtta kan bağışı etkinliği düzenlendi, gönüllü bağışa dikkat çekildi

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Aydın\'da yurtta kan bağışı etkinliği düzenlendi, gönüllü bağışa dikkat çekildi
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Aydın'da Hacı Mustafa Efendizade Yurdu'nda Kızılay iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, gönüllü bağış bilincinin artırılması ve kan ihtiyacı olan hastalara destek olunması hedeflendi.

Aydın'da Hacı Mustafa Efendizade Yurdu'nda, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekmek ve gönüllü bağış bilincini artırmak amacıyla Kızılay iş birliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturulması ve gönüllü bağışçı sayısının artırılmasına dikkat çekildi. Yurt bünyesinde düzenlenen etkinlikle, kan ihtiyacı bulunan hastalara destek olunması ve bağış kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi. Kan bağışının hayat kurtarmadaki rolüne vurgu yapılan etkinlikte, gönüllü bağışların sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kan bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle, kan bağışına yönelik duyarlılığın artırılması ve gönüllü bağış bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Kaynak: İHA
GençlikKızılaySağlıkGüncelAydınYerelSporSon Dakika

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