Aydın\'da Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi'nin bu yıl da devam ederken, Yenipazar Belediyesi'ne ulaştırılan zeytinyağı bidonları üreticilere dağıtıldı.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da üreticilere destek olmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başlattığı Zeytin Bidonu Destek Projesi'ne bu yıl da devam ediyor. Proje kapsamında yeterli şartları sağlayan zeytin üreticilerine 50 litrelik bidon büyükşehir tarafından veriliyor. Bu çerçevede Yenipazar Belediyesi'ne ulaştırılan zeytinyağı bidonlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Sahaya inen belediye ekipleri, zeytinyağı bidonlarını üreticilere teslim etti.

Konu ile ilgili Yenipazar Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Özlem başkanımızın üreticimize desteği sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun 'Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi' kapsamında ilçemizdeki üreticilere bidon dağıtımı gerçekleştirildi. Her zaman üreticimize destek olan Özlem başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN