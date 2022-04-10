Aydın'da zirai don bekleniyor - Son Dakika
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Aydın'da zirai don bekleniyor

10.04.2022 12:55
Aydın'da zirai don bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının 8 ile 12 derece arasında azalması beklendiği belirtilerek Aydın için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının 8 ile 12 derece arasında azalması beklendiği belirtilerek Aydın için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.04.2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-12 derece) azalması bekleniyor. Bölgemiz genelinde görülmesi beklenen yağışların pazartesi akşamı bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Salı günü ilk saatlerden itibaren Balıkesir'in iç ve yüksek kesimlerinde ve Manisa'nın doğu ilçelerinde, (14 Nisan 2022) Perşembe sabahına kadar, Aydın ilinin doğu ilçelerinde ise (12 Nisan 2022) Salı günü sabah saatlerine kadar zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi. - AYDIN

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Meteoroloji, Balkanlar, Pazartesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da zirai don bekleniyor - Son Dakika


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