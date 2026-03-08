Aydın'daki Tarım Felaketi İncelendi - Son Dakika
Aydın'daki Tarım Felaketi İncelendi

08.03.2026 19:17
TZOB Başkanı Bayraktar, Aydın'daki aşırı yağışların tarım üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, aşırı yağışların tarım alanlarında oluşturduğu zararı incelemek üzere Aydın'a geldi. Bayraktar, "Afetler tarımı vurdu, çiftçi destek bekliyor" dedi.

Programı kapsamında ilk olarak Söke Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bayraktar, üreticilerin yaşadığı kayıplarla ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Ziyarete Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, ilçe ziraat odası başkanları ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Gümüş de katıldı.

"Aydın'da görülmemiş taşkınlar yaşandı"

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, son haftalarda yaşanan afetlerin bölge çiftçisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Kendirlioğlu, uzun yıllardır görülmeyen büyüklükte taşkınların meydana geldiğini belirterek, "Son haftalarda Aydın'da çok ciddi taşkınlar yaşandı. Ekili ve ekili olmayan birçok tarım arazisi su altında kaldı. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu, seralarda üretim yapan çilek üreticilerimiz büyük zarar gördü. Don, kuraklık ve ardından gelen bu afetler üreticilerimizi adeta çıkmaza soktu. Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın bölgemize gelerek çiftçilerimizin sorunlarını yerinde görmesi bizim için çok önemli" dedi.

246 köyde binlerce üretici etkilendi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de doğal afetlerin tarım üzerindeki etkisinin her geçen yıl arttığını vurguladı. Bayraktar, geçen yıl ülke genelinde don ve kuraklık başta olmak üzere yaklaşık bin 300 doğal afetin üreticileri etkilediğini hatırlatarak, bu yıl da farklı bölgelerde sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını söyledi. Aydın'da Ocak ve Şubat aylarında yaşanan fırtına, hortum ve sel afetlerinin ciddi zarar oluşturduğunu belirten Bayraktar, ön hasar tespitlerine göre; 13 ilçede 246 köyde 3 bin 750 üreticiye ait 164 bin 800 dekar tarım arazisi ve 43 dekar örtü altı üretim alanının afetlerden etkilendiğini açıkladı. Ayrıca afet nedeniyle; 315 ton hasat edilmiş ürün zarar gördüğünü, 101 tarım aleti ve makinesi hasar aldığını, 104 tarımsal yapı zarar gördüğünü, 100 küçükbaş hayvan telef olduğunu ve bin arı kovanının da zarar gördüğünü kaydetti. Bayraktar, özellikle buğday, arpa, çavdar, yulaf, çilek, enginar ve yem bitkilerinin sel ve taşkınlardan büyük ölçüde etkilendiğini ifade etti.

"Sigortası olmayan çiftçilerimizin de desteklenmesi gerekiyor"

Tarım sektörünün sürdürülebilirliği için üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Bayraktar, çiftçilere yönelik acil ekonomik tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Bayraktar, "TARSİM'e kayıtlı üreticilerin zararlarının karşılanması için çalışmalar yürütülüyor. Ancak sigortası olmayan çiftçilerimizin de desteklenmesi gerekiyor. Banka borçlarının faizsiz yapılandırılması ve nakit destek sağlanması büyük önem taşıyor. Bu ülkenin gıda güvenliği için çiftçimizin ayakta kalması şart" dedi.

Bayraktar ayrıca bölgede yaşanan afetin boyutuna dikkat çekerek Aydın'ın afet bölgesi ilan edilmesi yönündeki taleplerin haklı olduğunu ifade etti.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de, "Genel Başkanımız bugün Söke'ye gelerek çiftçilerimizin yaşadığı zararı yerinde incelemek ve destek olmak için burada. Kendisine üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayraktar, ziyaretin ardından taşkından etkilenen tarım arazilerinde saha incelemelerinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

