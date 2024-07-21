Aydın'daki yangın 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'daki yangın 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nin alt tarafında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

21.07.2024 20:09
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Aydın'daki yangın 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nin alt tarafında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Efeler ilçesi ADÜ Sosyal Tesisleri alt bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki kuru otlar tutuştu. Etkili olan rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangında alevler geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, rüzgarla birlikte genişleyen alevlere müdahale etti. Rüzgarın sürekli yer değiştirmesi sebebiyle yangın sağ ve sol taraflara yayıldı. Yangının büyümesi sebebiyle bölgeye orman gönderilen orman ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Aydın Filo Komutanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerle de havadan söndürme çalışması gerçekleştirildi. Aytepe mevkiindeki yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere bölgedeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale ederken, jandarma ve emniyete bağlı TOMA ve belediyelerin iş makineleriyle de söndürme çalışması gerçekleştirildi. Olay yerine sevk edilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri de olumsuzluklara karşı hazır bekletilirken, jandarma sosyal tesislerine kadar ulaşan alevlere müdahale eden 19 er de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonunda yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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