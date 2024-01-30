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Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi incelemelerde bulundu

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, sağlık hizmetlerinin düzeni ve takibi amacıyla yataklı servislerde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Bozbaş, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarıyla görüşerek bilgi aldı ve hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, çalışanlara gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi incelemelerde bulundu
30.01.2024 - 14:59,
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Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş sağlık hizmetlerinin düzeni ve takibi amacıyla yataklı servislerde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ziyaretleri kapsamında, hastane yöneticileri ile sağlık çalışanlarından işleyiş ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. Karşılaştığı hasta ve hasta yakınları ile de yakından ilgilenen Başhekim Bozbaş, hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bozbaş, değerlendirmelerinin akabinde sağlık çalışanlarına gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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