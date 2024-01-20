Aydın Devlet Hastanesi\'nde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri düzenlendi

Aydın Devlet Hastanesi'nde '1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında stant açılarak kadınlara bilgilendirmelerde bunuldu.

Büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen Serviks Kanseri, gelişmekte olan ülkelerde genellikle genç ve sosyoekonomik açıdan yoksun kadınları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak bilinmektedir. Ocak Ayı, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenirken dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye'de de farkındalık etkinlikleri tüm illerde yapılırken, tarama programları tanıtılarak vatandaşlar bu konuda bilinçlendiriliyor.

1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aydın Devlet Hastanesi'nde de poliklinik girişinde stant açıldı. Hastane personeli, hasta ve hasta yakınları; serviks kanserinin belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri ile serviks kanserinden korunma yolları konusunda bilgilendirildi.

Aydın Devlet Hastanesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Serviks Kanseri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'önlenebilen ölüm nedeni' olarak tanımlanmaktadır. 30-65 yaş arası kadınların KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz olarak yapılmakta olan tarama testini 5 yılda bir yaptırması önerilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN