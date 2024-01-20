 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın Devlet Hastanesi'nde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Devlet Hastanesi'nde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri düzenlendi

Aydın Devlet Hastanesi'nde '1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında stant açılarak kadınlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Hastane personeli, hasta ve hasta yakınları; serviks kanserinin belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri ile serviks kanserinden korunma yolları konusunda bilgilendirildi.

Aydın Devlet Hastanesi\'nde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri düzenlendi
20.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:39
Abone Ol

Aydın Devlet Hastanesi'nde '1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında stant açılarak kadınlara bilgilendirmelerde bunuldu.

Büyük ölçüde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen Serviks Kanseri, gelişmekte olan ülkelerde genellikle genç ve sosyoekonomik açıdan yoksun kadınları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak bilinmektedir. Ocak Ayı, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenirken dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye'de de farkındalık etkinlikleri tüm illerde yapılırken, tarama programları tanıtılarak vatandaşlar bu konuda bilinçlendiriliyor.

1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Aydın Devlet Hastanesi'nde de poliklinik girişinde stant açıldı. Hastane personeli, hasta ve hasta yakınları; serviks kanserinin belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri ile serviks kanserinden korunma yolları konusunda bilgilendirildi.

Aydın Devlet Hastanesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Serviks Kanseri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'önlenebilen ölüm nedeni' olarak tanımlanmaktadır. 30-65 yaş arası kadınların KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz olarak yapılmakta olan tarama testini 5 yılda bir yaptırması önerilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Devlet Hastanesi, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Devlet Hastanesi'nde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Devlet Hastanesi'nde Serviks Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement