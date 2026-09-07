Aydın Didim'de pamuk üreticileri zararlılara karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Aydın Didim'de pamuk üreticileri zararlılara karşı bilgilendirildi

Aydın Didim\'de pamuk üreticileri zararlılara karşı bilgilendirildi
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk üretim alanlarında haftalık zararlı kontrolleri yaptı. Kontroller sırasında üreticilere tarlalarını düzenli kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk üretim alanlarında haftalık zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üreticilere de bilgilendirme yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk üretim alanlarında tarımsal üretimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede pamuk alanlarında haftalık zararlı kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan kontroller sırasında pamuk bitkilerinde zararlı oluşumu ve üretim alanlarının genel durumu incelenirken, üreticilere de gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu. Üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmelerinin önemine dikkat çekildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üretim sezonu boyunca sahadaki kontrollerini sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Didim'de pamuk üreticileri zararlılara karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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